Rocco Casalino, nell’autobiografia le violenze del padre, le cene con Trump e Merkel (Di venerdì 12 febbraio 2021) Esce il libro del portavoce del premier uscente Conte: bullizzato da bambino in Germania, poi il successo con il Grande Fratello. L’anticipazione de La Verità: «A papà sul letto di morte dissi “devi morire”» Leggi su corriere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Esce il libro del portavoce del premier uscente Conte: bullizzato da bambino in Germania, poi il successo con il Grande Fratello. L’anticipazione de La Verità: «A papà sul letto di morte dissi “devi morire”»

ricpuglisi : Un abbraccio fortissimo ai retroscenisti che non hanno più le veline di Rocco Casalino su cui campare. #Tiè #Draghi - ricpuglisi : Cari giornalisti che siete/eravate nella chat di Rocco Casalino, sareste così gentili da raccontarci un po' delle… - fattoquotidiano : ROCCO #CASALINO Come da italica tradizione, dismesso il potere ti tirano le pietre che prima trattenevano nelle tas… - mario_bontempo : RT @ricpuglisi: Un abbraccio fortissimo ai retroscenisti che non hanno più le veline di Rocco Casalino su cui campare. #Tiè #Draghi - medicojunghiano : NEL SUO LIBRO 'IL PORTAVOCE', ROCCO CASALINO RIVELA IL BULLISMO SUBITO IN GERMANIA, GLI AMORI E.. -