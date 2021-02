Roberto Garofoli | chi è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Magistrato, giudice deldi Stato,è stato Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e condirettore della Treccani Giuridica.è il nuovodeldel Governo Draghi. Tarantino, classe 1966,è stato già a palazzo Chigi come Segretario generale durante il Governo Letta. Con il Governo Renzi,è diventato capo di Gabinetto al Mef, incarico che ha mantenuto con i successivi Governi Gentiloni e Conte I. Laureatosi in giurisprudenza presso l’Università di Bari,vinse un concorso in magistratura nel 1994, essendo poco dopo assegnato, in qualità di giudice penale e civile, ai ...