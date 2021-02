Riqualificazione degli immobili: il TAR dà ragione al Comune di Milano contro la norma regionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La lesione della potestà pianificatoria comunale appare evidente e soprattutto il sacrificio delle prerogative comunali risulta non proporzionato, con violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione”, scrivono i giudici amministrativi, nell’ambito di tre ricorsi presentato da altrettanti proprietari di immobili nei confronti del Comune di Milano relativamente alla norma sul recupero degli edifici abbandonati del Piano di Governo del Territorio. La posizione del Comune – e in particolare di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica – si basa sulla difesa della propria norma e sull’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 40 della Legge regionale 18/2019 che consente ai proprietari ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La lesione della potestà pianificatoria comunale appare evidente e soprattutto il sacrificio delle prerogative comunali risulta non proporzionato, con violazione del principio divolezza di cui all’art. 3 della Costituzione”, scrivono i giudici amministrativi, nell’ambito di tre ricorsi presentato da altrettanti proprietari dinei confronti deldirelativamente allasul recuperoedifici abbandonati del Piano di Governo del Territorio. La posizione del– e in particolare di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica – si basa sulla difesa della propriae sull’eccezione di incostituzionalità dell’articolo 40 della Legge18/2019 che consente ai proprietari ...

