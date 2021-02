Riforme | Parrini Pd | ' bicameralismo differenziato e proporzionale con soglia alta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Un grande partito come il Pd, che vuole avere una funzione nazionale, deve esprimere la sua visione sugli assetti della democrazia rappresentativa del nostro Paese. Questo il senso della nostra proposta di legge presentata in Parlamento. In questi anni sono risultate evidenti alcune storture che vanno corrette. Tre sono i temi fondamentali: la stabilità dei governi, la correzione delparitario, il rapporto Stato-regioni. Per ciò che riguarda il primo punto il Pd pensa serva l'introduzione della sfiducia costruttiva, istituto che in altri Paesi ha dimostrato di essere uno deterrente efficace contro crisi al buio e azioni destabilizzanti". Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Affari costituzionali, questa mattina a Radio Immagina, la web-radio del Pd. "Serve poi differenziare le ...