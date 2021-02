Ricerca: Human Technopole, conclusi lavori primi laboratori sperimentali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Si sono conclusi oggi i lavori per la costruzione dei primi laboratori sperimentali di Human Technopole, il nuovo istituto italiano di Ricerca per le scienze della vita, a Mind, il Milano Innovation District, l'area di Milano dove si è svolto Expo 2015. Si chiamano incubator labs e sono tre edifici composti da strutture prefabbricate altamente tecnologiche, assemblate per consentire agli scienziati di Ht di eseguire le attività di laboratorio in attesa del completamento del nuovo edificio, il South Building, previsto per il 2026. I tre edifici sono collocati nell'area adiacente a Palazzo Italia e all'Albero della Vita, in uno spazio complessivo di 5mila metri quadrati. Due edifici, entrambi costruiti su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Si sonooggi iper la costruzione deidi, il nuovo istituto italiano diper le scienze della vita, a Mind, il Milano Innovation District, l'area di Milano dove si è svolto Expo 2015. Si chiamano incubator labs e sono tre edifici composti da strutture prefabbricate altamente tecnologiche, assemblate per consentire agli scienziati di Ht di eseguire le attività dio in attesa del completamento del nuovo edificio, il South Building, previsto per il 2026. I tre edifici sono collocati nell'area adiacente a Palazzo Italia e all'Albero della Vita, in uno spazio complessivo di 5mila metri quadrati. Due edifici, entrambi costruiti su ...

