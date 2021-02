Ricciardo: "Renault? Nessun rimpianto, McLaren miglior occasione della mia vita" (Di venerdì 12 febbraio 2021) A luglio Daniel Ricciardo compirà 32 anni, è nel pieno della maturità ed è convinto di avere, con la McLaren , la miglior chance della carriera. L'australiano ha fatto tantissime gare buone, ma non ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021) A luglio Danielcompirà 32 anni, è nel pienomaturità ed è convinto di avere, con la, lachancecarriera. L'australiano ha fatto tantissime gare buone, ma non ha ...

CarlettoLecler1 : @B_R_U_C_E__ A me anche max sta un po sulle palle ma per me è più forte di charles, su vettel dico che con una buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardo Renault Ricciardo: "Renault? Nessun rimpianto, McLaren miglior occasione della mia vita"

...bene!" Questione di tempismo Ricciardo è tornato sulla trattativa avuta con la stessa McLaren nell'estate del 2018, quando lui era in procinto di lasciare la Red Bull. All'epoca scelse la Renault ...

F1 - Ricciardo: 'La McLaren è l'occasione migliore della mia carriera'

C'è euforia nel mondo McLaren. L'arrivo di Daniel Ricciardo al posto di Carlos Sainz, con il conseguente passaggio dai motori Renault ai propulsori Mercedes sono certamente una rampa di lancio importantissima dopo il terzo posto conquistato nel ...

Ricciardo: "Renault? Nessun rimpianto, McLaren miglior occasione della mia vita" Autosprint.it Ricciardo: "Renault? Nessun rimpianto, McLaren miglior occasione della mia vita"

L'australiano non si guarda indietro, ed è convinto che la McLaren sia la miglior opportunità della vita per provare a diventare campione del mondo ...

F1 | Ricciardo: “La McLaren è l’occasione migliore della mia carriera”

C'è euforia nel mondo McLaren. L'arrivo di Daniel Ricciardo al posto di Carlos Sainz, con il conseguente passaggio dai motori Renault ai propulsori Mercedes sono certamente una rampa di lancio importa ...

...bene!" Questione di tempismoè tornato sulla trattativa avuta con la stessa McLaren nell'estate del 2018, quando lui era in procinto di lasciare la Red Bull. All'epoca scelse la...C'è euforia nel mondo McLaren. L'arrivo di Danielal posto di Carlos Sainz, con il conseguente passaggio dai motoriai propulsori Mercedes sono certamente una rampa di lancio importantissima dopo il terzo posto conquistato nel ...L'australiano non si guarda indietro, ed è convinto che la McLaren sia la miglior opportunità della vita per provare a diventare campione del mondo ...C'è euforia nel mondo McLaren. L'arrivo di Daniel Ricciardo al posto di Carlos Sainz, con il conseguente passaggio dai motori Renault ai propulsori Mercedes sono certamente una rampa di lancio importa ...