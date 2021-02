Riccardo Monti al Business Club: Al Sud servono competenze. Va rivista la distribuzione della spesa. Spero in in Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Per quello che ha subito, il Sud avrebbe dovuto avere una classe dirigente sulle barricate, non c’è stata ed allora tocca alle competenze per ripartire”. Usa una provocazione e poi argomenta il manager e imprenditore Riccardo Monti che è stato ospite del ‘Business Club Italia’ il think tank con sede a Londra, composto da professionisti, imprenditori, un punto d’osservazione ed approfondimento sulle tematiche italiane viste dalla City. Monti, presidente dell’interporto Sud Europa e di Triboo e già a capo di Italferr, Grandi Stazioni e dell’Istituto Commercio Estero, è intervenuto sul tema “La ripartenza del Sud: un prerequisito per la rinascita dell’Italia”. Gli ultimi incontri promossi dall’Associazione sono stati con Renzi ed Andrea Illy. “Il crollo della economia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Per quello che ha subito, il Sud avrebbe dovuto avere una classe dirigente sulle barricate, non c’è stata ed allora tocca alleper ripartire”. Usa una provocazione e poi argomenta il manager e imprenditoreche è stato ospite del ‘Italia’ il think tank con sede a Londra, composto da professionisti, imprenditori, un punto d’osservazione ed approfondimento sulle tematiche italiane viste dalla City., presidente dell’interporto Sud Europa e di Triboo e già a capo di Italferr, Grandi Stazioni e dell’Istituto Commercio Estero, è intervenuto sul tema “La ripartenza del Sud: un prerequisito per la rinascita dell’Italia”. Gli ultimi incontri promossi dall’Associazione sono stati con Renzi ed Andrea Illy. “Il crolloeconomia ...

