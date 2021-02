Renzo Piano primo vaccinato over 80 in Liguria “Fatelo senza esitazione” (Di venerdì 12 febbraio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ha preso il via alla Casa della Salute di Asl3 a Genova-Quarto e in tutte le aziende sanitarie liguri il Silver Vaccine Day, per la vaccinazione dei primi 450 cittadini liguri con più di 80 anni individuati casualmente dall’anagrafe sanitaria, per avviare in modo simbolico le prossime tappe del Piano vaccinale della Liguria, che fino ad oggi ha interessato il personale sanitario e le Rsa in fase di completamento entro la prima settimana di marzo.Testimonial dell’iniziativa in Asl3, l’architetto Renzo Piano, il primo ad essere vaccinato contro il Covid-19: “Mi sono vaccinato, miei cari coetanei, è il nostro turno. Fatelo anche voi, senza esitazione. Ricordatevi di quando eravamo bambini, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ha preso il via alla Casa della Salute di Asl3 a Genova-Quarto e in tutte le aziende sanitarie liguri il Silver Vaccine Day, per la vaccinazione dei primi 450 cittadini liguri con più di 80 anni individuati casualmente dall’anagrafe sanitaria, per avviare in modo simbolico le prossime tappe delvaccinale della, che fino ad oggi ha interessato il personale sanitario e le Rsa in fase di completamento entro la prima settimana di marzo.Testimonial dell’iniziativa in Asl3, l’architetto, ilad esserecontro il Covid-19: “Mi sono, miei cari coetanei, è il nostro turno.anche voi,. Ricordatevi di quando eravamo bambini, e ...

GiovanniToti : Un grande ligure, un grande genovese, una grande lezione, come sempre. Grazie Renzo Piano, primo a vaccinarsi tra g… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: al via in #Liguria agli over80, prima dose a Renzo Piano L'Archistar è testimonial della campagna di vac… - RegLiguria : SILVER VACCINE DAY, VIA ALLE VACCINAZIONI ANTI COVID PER GLI OVER 80. ECCO I PRIMI VACCINATI Alla Casa della Salut… - CorriereCitta : Renzo Piano primo vaccinato over 80 in Liguria “Fatelo senza esitazione” - infoitsalute : Renzo Piano primo vaccinato over 80 in Liguria. 'Fatelo perché è importante' -