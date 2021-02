Renzi si stringe la mano da solo | ' La crisi ha aiutato l' Italia ad avere un governo migliore'

globalistIT : Lui insiste col dire che è tutto merito suo...#Renzi #ItaliaViva #Draghi - MCapisani : Ogni volta che vedo una foto della #Unità @unitaonline mi si stringe il cuore... #giornalisti inutili? Forse. Ma l… - DiNapoliSilvio : #Renzi continua a spararle grosse ma gli italiani ormai ben conoscono gli scivoloni dell'ex segretario del #Pd. Per… - popgiornale : #Renzi continua a spararle grosse ma gli italiani ormai ben conoscono gli scivoloni dell'ex segretario del #Pd. Per… - periodicodaily : Renzi stringe la mano al diavolo saudita - Periodico Daily #Renzi #murales #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi stringe

Agenzia ANSA

Riguardo Conte e Zingaretti, secondo cui ci sarebbe stato un gioco di sponda fra Iv e Lega, "dicono il falso - dice- Vorrei ricordare che Conte con Salvini ha fatto un governo e firmato leggi ...Che si ritroverà a condividere l'esperienza con Matteo, che intanto esulta con i suoi di Iv: "... Ma il tempoe dalla settimana prossima l'esecutivo dovrà essere in pista. In gioco c'è il ...L'85 per cento degli italiani ha gradito "molto o abbastanza" la scelta del presidente Sergio Mattarella di dare l'incarico a Mario Draghi per formare il nuovo governo. Il gradimento più alto (il 93 p ...Uno studio dell'Istituto Piepoli rivela che gli italiani hanno gradito molto la scelta del presidente Mattarella di affidare l'incarico all'ex ...