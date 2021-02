Renzi in Arabia Saudita si smaschera: attenzione alle lobby che privatizzano la diplomazia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ma davvero i salamelecchi di Matteo Renzi a Mohammed bin Salman vanno fatti risalire ad una banale venalità di cui al più sorridere? Derubricata frettolosamente dalla grande stampa ad episodio di folklore politico, la comparsata di Renzi in Arabia Saudita ne prova semmai la coerenza, non l’avidità. Prestarsi a mimare la riammissione del quasi-re Saudita nel consesso internazionale, dove MbS è un appestato (i leader europei evitano perfino di avvicinarlo per non essere fotografati con lui), appare un gesto di amicizia e di stima in linea con le predilezioni mediorientali del fiorentino. Renzi davvero crede, o preferisce credere, che Mbs sia un “baluardo contro l’estremismo islamico”. E infatti aveva regalato una qualifica altrettanto entusiastica, “grande statista”, ad un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ma davvero i salamelecchi di Matteoa Mohammed bin Salman vanno fatti risalire ad una banale venalità di cui al più sorridere? Derubricata frettolosamente dalla grande stampa ad episodio di folklore politico, la comparsata diinne prova semmai la coerenza, non l’avidità. Prestarsi a mimare la riammissione del quasi-renel consesso internazionale, dove MbS è un appestato (i leader europei evitano perfino di avvicinarlo per non essere fotografati con lui), appare un gesto di amicizia e di stima in linea con le predilezioni mediorientali del fiorentino.davvero crede, o preferisce credere, che Mbs sia un “baluardo contro l’estremismo islamico”. E infatti aveva regalato una qualifica altrettanto entusiastica, “grande statista”, ad un altro ...

