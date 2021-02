Renzi | «2021 pare essere anno conversione a europeismo di Salvini | magari l' anno prossimo tocca alla Meloni?»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il governo Draghi è una sorta di esperimento politico, dcui buona riuscita potrebbe dipendere buona parte del futuro dell'Italia. C'è curiosità di vedere, non appena tutto sarà pronto, come si svilupperà la coesistenza tra forze politiche eterogenee. Il dato di fatto è che, quanti si sfidavano difendendo le rispettive linee di pensiero, a breve farparte di una stessa maggioranza. Ha parlato anche di questo Matteo, in una lunga intervista, rilasciata a Il Sole 24 ore, nell'edizione dell'11 febbraio. Il senatore, in particolare, è stato chiamato a rispondere su una domanda diretta relativa a dinamiche politiche dell'ultimo periodo. «C'è stato - gli è stato chiesto - gioco di sponda con la Lega di Matteo? Conte e il Pd sembrano accusarla di questo…». Una circostanza che ha ...

Inoltre il chiacchiericcio sforna altri interrogativi:è a caccia di un incarico estero? E Zingaretti dove condurrà il PD , sempre che il "partitone" non subisca qualche scossone da parte del ...Per Matteol'Italia è in mani sicure con Mario Draghi Il nome di Mario Draghi come nuovo premier ha trovato subito l'appoggio di Matteo. Secondo il leader di Italia viva l'ex banchiere possiede le carte in regola per gestire al meglio l'Italia. Una certezza che è stata espressa in un'intervista ai microfoni de 'L'aria che tira':...Riuscirà il tentativo di Mario Draghi di fare un governo di alto profilo per guidare la ripresa dopo questi drammatici mesi della pandemia? Non è facile fare una previsione sicura, perchè al di là dei ...Di nuovo insieme ma stavolta la politica non c’entra. Matteo Renzi e Denis Verdini saranno a processo lo stesso giorno davanti alla Corte dei Conti. Il 24 febbraio prossimo il fondatore d’Italia viva ...