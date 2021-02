Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori: zona gialla, arancione, rossa. Le novità dell'ordinanza di oggi, 12 febbraio segnalano un leggero peggioramento della situazione. Tornano infatti da gialla in zona arancione la Toscana, Abruzzo, Liguria e Provincia di Trento. Diventa invece gialla la Sicilia zona ROSSA: zona arancione: Abruzzo Liguria Umbria Toscana Prov. Autonoma Trento Prov. Autonoma Bolzano zona gialla Basilicata Emilia Romagna Friuli Venezia ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la pausa natalizia il governo e il Ministro della Salute Speranza ha dato il via alle nuove disposizioni in merito di lotta alla pandemia da Covid. restrizioni che chiamano in causa il ritorno in vigore delle diverse opzioni per le regioni suddivise stando ai tre colori:, rossa. Le novità dell'ordinanza di oggi, 12 febbraio segnalano un leggero peggioramento della situazione. Tornano infatti dainla Toscana, Abruzzo, Liguria e Provincia di Trento. Diventa invecela SiciliaROSSA:: Abruzzo Liguria Umbria Toscana Prov. Autonoma Trento Prov. Autonoma BolzanoBasilicata Emilia Romagna Friuli Venezia ...

