Reggio Emilia | uomo picchiato | trascinato in strada e spinto nel torrente davanti a decine di testimoni Il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il, ripreso ada un testimone e circolato su molte chat e social network, mostra Alfonso Mendicino, 44 enne già condannato in secondo grado per estorsione nel processo A, che prende letteralmente a schiaffi una un bar per poi trascinarlo ine spingerlo nel greto delCrostolo. Non sono chiari i motivi dell’aggressione. Le immagini, girate nei pressi di un bar in via Dalmazia in mezzo adi passanti, sono ora in mano ai Carabinieri che stanno indagando. Secondo le prime informazioni, la vittima non ha denunciato. Nel 2016 in unpubblicato su Facebook Mendicino aveva minacciato di morte il consigliere regionalenoromagnolo Gabriele ...