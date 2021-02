Reggina | Mangiarano nuovo dg

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente Luca Gallo e lacomunicano che il Dott. Giuseppeè ilDirettore Generale del club. Il percorso professionale del Dott. Giuseppesi contraddistingue per la vasta esperienza maturata nel settore calcistico a livello nazionale. Dirigente dalle spiccate doti manageriali, nella sua carriera ha anche ricoperto il ruolo di Segretario Sportivo nel Football Club Inter, di Club Manager nel Crotone e Segretario Generale dell’AC Milan.Nella stagione 2019/20 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Trapani Calcio.Il neo Direttore Generale amaranto sarà presente al “San Vito-Marulla” in occasione della gara tra Cosenza evalevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie BKT.La presentazione ufficiale agli organi di informazione avverrà nei ...

e in un colpo solo, due caselle della Reggina sono rimaste vuote: quella del direttore generale e quella del Direttore Sportivo. Il Dg ex Milan prende il posto del dimissionario Antonio Tempestilli. Lunedì sera sarà a Cosenza per assistere al derby ...