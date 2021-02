Recovery fund, il Piano italiano è inadeguato: si rischia di usare i fondi europei per scopi opposti (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Giuseppe De Marzo* Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Pnrr, messo a punto dal governo Conte è inadeguato alle esigenze e agli obiettivi strategici indicati dal Ngeu per affrontare e superare la crisi economica, sociale, ambientale e sanitaria. Le ingenti risorse messe a disposizione per il nostro paese, circa 224 miliardi di euro, rischiano di essere utilizzati in realtà per scopi opposti agli obiettivi enunciati o di non essere spesi. Costruire un futuro sostenibile, come in teoria propone il Ngeu, è possibile solo se usciamo dal modello di sviluppo che ha prodotto la crisi economica, sociale, ambientale e sanitaria. Concretamente, significa orientare la base produttiva in modo da garantire allo stesso tempo equità sociale e sostenibilità ecologica: non basta la “narrazione”, c’è bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Giuseppe De Marzo* IlNazionale di Ripresa e Resilienza, Pnrr, messo a punto dal governo Conte èalle esigenze e agli obiettivi strategici indicati dal Ngeu per affrontare e superare la crisi economica, sociale, ambientale e sanitaria. Le ingenti risorse messe a disposizione per il nostro paese, circa 224 miliardi di euro,no di essere utilizzati in realtà peragli obiettivi enunciati o di non essere spesi. Costruire un futuro sostenibile, come in teoria propone il Ngeu, è possibile solo se usciamo dal modello di sviluppo che ha prodotto la crisi economica, sociale, ambientale e sanitaria. Concretamente, significa orientare la base produttiva in modo da garantire allo stesso tempo equità sociale e sostenibilità ecologica: non basta la “narrazione”, c’è bisogno ...

