Raimondo Todaro rompe il silenzio sull’amore: “E’ lei l’unica donna della mia vita” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Raimondo Todaro – Solonotizie24L’attenzione mediatica del gossip italiano torna a concentrarsi su Raimondo Todaro e la sua vita sentimentale. Dopo tanti rumors e presunti flirt, ecco che il maestro di Ballando con le Stelle decide di rompere il silenzio e rivelare chi è la donna che in questo momento fa battere il suo cuore. In questi mesi sono state tante le notizie pubblicate sul conto di Raimondo Todaro, soprattutto dal momento in cui il ballerino ha annunciato la separazione dalla moglie Francesca Tocca. Il ballerino, che ha sempre protetto la sua privacy, ma dopo l’addio alla ballerina ecco che Todaro si trova spesso nel mirino dell’attenzione mediatica per via di flirt che ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)– Solonotizie24L’attenzione mediatica del gossip italiano torna a concentrarsi sue la suasentimentale. Dopo tanti rumors e presunti flirt, ecco che il maestro di Ballando con le Stelle decide dire ile rivelare chi è lache in questo momento fa battere il suo cuore. In questi mesi sono state tante le notizie pubblicate sul conto di, soprattutto dal momento in cui il ballerino ha annunciato la separazione dalla moglie Francesca Tocca. Il ballerino, che ha sempre protetto la sua privacy, ma dopo l’addio alla ballerina ecco chesi trova spesso nel mirino dell’attenzione mediatica per via di flirt che ...

infoitcultura : Raimondo Todaro ex fidanzato Elisa Isoardi: perchè si sono lasciati? - DSpettacolo : Raimondo Todaro, insegnante a Ballando con le stelle e coreografo del Il Cantante mascherato, smentisce tutte le pr… - MediaTrash_off : Brava Maria che prende Raimondo Todaro come postino a #cepostaperte - ZambucoGiusy : #IlCantanteMascherato gatto è @Raimondo_Todaro ? Dai diccelo - xLucainex : Raghi ma io ho sentito un inflessiome alla Raimondo Todaro! Non è lui ma... Boh ho sentito qualcosa. #IlCantanteMascherato -