Raimondo Todaro parla dell’unica donna della sua vita e non è Sara Arfaoui (Foto)

Si era vociferato di una storia d'amore tra Raimondo Todaro e Sara Arfaoui ma sulla rivista Nuovo c'è la netta smentita del ballerino: le Foto che abbiamo visto di Todaro e la bella professoressa de L'Eredità erano ben altro. Solo amicizia tra i due, anche se a tutti quegli scatti rubati dai paparazzi sembravano la provano schiacciante del loro legame. Mano nella mano, forse anche bacio, coccole e poi il romanticismo ha fatto il seguito ma Raimondo Todaro resta fermo sulla sua posizione: è single. Niente, nemmeno un tenero legame con Elisa Isoardi, e su loro due i follower avevano sognato davvero tanto. Todaro è impegnato nel lavoro, attualmente anche come coreografo e ballerino de Il Cantante Mascherato, soprattutto è innamorato ...

