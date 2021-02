Rai, chiude fiction che ha fatto la storia: che botta per il pubblico! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una delle più importanti e storiche fiction della Rai chiuderà i battenti per sempre: dura mazzata per il pubblico che ne era innamorato Il pubblico innamorato de Il Commissario Montalbano dovrà rassegnarsi al fatto che l’unica puntata inedita di quest’anno, sarà l’ultima di sempre della serie. Dopo la morte di Camilleri, è stato deciso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una delle più importanti e storichedella Rairà i battenti per sempre: dura mazzata per il pubblico che ne era innamorato Il pubblico innamorato de Il Commissario Montalbano dovrà rassegnarsi alche l’unica puntata inedita di quest’anno, sarà l’ultima di sempre della serie. Dopo la morte di Camilleri, è stato deciso L'articolo proviene da Inews.it.

