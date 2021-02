Ragusa: quattro nigeriani arrestati, accusati di tratta di esseri umani (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'operazione e' stata condotta dalla squadra mobile di Ragusa con il contributo dei colleghi di Brescia e Monza. Altre persone coinvolte, ancora non identificate, si trovano in Libia e Nigeria Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'operazione e' stata condotta dalla squadra mobile dicon il contributo dei colleghi di Brescia e Monza. Altre persone coinvolte, ancora non identificate, si trovano in Libia e Nigeria

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa quattro Dalla Nigeria all'Italia poi alla prostituzione, coinvolta anche Brescia

In queste ore intorno a venerdì 12 febbraio anche la Squadra Mobile di Brescia , insieme a quella di Monza e Ragusa, è stata impegnata in un'operazione che ha portato all' arresto di quattro nigeriani per tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e induzione alla prostituzione, ...

Ragusa, nigeriane prostitute sotto ricatto: 4 arresti La Repubblica “Prostituzione, il lato oscuro della globalizzazione”: la senatrice 5Stelle sui ricatti e riti woodoo a Ragusa

"Quattro persone di origine nigeriana sono state arrestate a Ragusa con l'accusa di aver ricattato con riti woodoo, trasportato sui barconi come merci e soprattutto sfruttato a fini sessuali, alcune g ...

Prostituzione: donne ricattate con riti Woo Doo, 4 arresti della Dda di Catania

Giovani donne ricattate con riti magici, considerate come merce, trasportate sui barconi che attraversano il Mediterraneo e sfruttate a fini sessuali. Quattro nigeriani sono stati arrestati, su ...

