Quasi un positivo su cinque dell’indagine italiana ha la variante inglese (Di venerdì 12 febbraio 2021) (immagine: Rockefeller University)Quasi un italiano su cinque sarebbe positivo alla variante inglese del nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Sono i primi risultati di un’indagine veloce che è stata eseguita dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, coinvolgendo i laboratori di regioni e province autonome. A questi è stato chiesto di selezionare alcuni sottocampioni di casi positivi rilevati sul loro territorio e di sequenziare il genoma del virus trovato. A questa richiesta hanno risposto 16 regioni e province autonome, che hanno fornito 852 campioni analizzati da 82 diversi laboratori. I risultati parlano di una prevalenza del 17,8% associata alla variante inglese, in linea con la percentuale media di altre indagini condotte in Europa: in Francia la ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (immagine: Rockefeller University)un italiano susarebbealladel nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Sono i primi risultati di un’indagine veloce che è stata eseguita dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, coinvolgendo i laboratori di regioni e province autonome. A questi è stato chiesto di selezionare alcuni sottocampioni di casi positivi rilevati sul loro territorio e di sequenziare il genoma del virus trovato. A questa richiesta hanno risposto 16 regioni e province autonome, che hanno fornito 852 campioni analizzati da 82 diversi laboratori. I risultati parlano di una prevalenza del 17,8% associata alla, in linea con la percentuale media di altre indagini condotte in Europa: in Francia la ...

