Quasi un caso Covid su 5 in Italia è legato alla variante inglese. Il Ministero della Salute: “Probabilmente diventerà prevalente” (Di venerdì 12 febbraio 2021) La variante inglese del virus Sars-CoV-2 circola in Italia in maniera sostenuta, essendo stata riscontrata in Quasi il 20 per cento dei casi (un caso su 5). È quanto emerge dai risultati preliminari della “flash survey” condotta dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. A livello nazionale la stima di prevalenza è pari a 17,8 per cento. Il risultato è in linea con quello di altre survey condotte in Europa, ma la variante inglese è Probabilmente destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi, secondo quanto afferma il Ministero della Salute (qui le ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladel virus Sars-CoV-2 circola inin maniera sostenuta, essendo stata riscontrata inil 20 per cento dei casi (unsu 5). È quanto emerge dai risultati preliminari“flash survey” condotta dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalinsieme ai laboratori regionali. A livello nazionale la stima di prevalenza è pari a 17,8 per cento. Il risultato è in linea con quello di altre survey condotte in Europa, ma ladestinata a diventare quellanei prossimi mesi, secondo quanto afferma il(qui le ...

SkyTG24 : Covid, quasi un caso su 5 in Italia positivo a variante inglese - MediasetTgcom24 : Covid, quasi un caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese #coronavirusitalia - petergomezblog : Coronavirus, Iss: quasi 1 caso su 5 in Italia positivo alla variante inglese. Ordinanze locali e mini zone rosse pe… - JUANFERESPINO : Coronavirus: la variante inglese in Italia rappresenta quasi 1 caso su 5 - Anna_Clousy : @MicheleGiorgini Vero??? Allora possiamo dire che in questo caso noi prelemi e voi Rosmello siamo nella stessa barc… -