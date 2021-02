Quanto ha incassato il Bayern dal Mondiale per Club (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mondiale per Club premi – Si è chiuso con la finale disputata ieri sera il Mondiale per Club 2020. A trionfare ancora una volta è stata la squadra rappresentante del continente europeo, questa volta il Bayern Monaco, che nell’ultimo atto ha sconfitto i messicani del Tigres. Un successo, quello dei bavaresi, che ha consentito alla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021)perpremi – Si è chiuso con la finale disputata ieri sera ilper2020. A trionfare ancora una volta è stata la squadra rappresentante del continente europeo, questa volta ilMonaco, che nell’ultimo atto ha sconfitto i messicani del Tigres. Un successo, quello dei bavaresi, che ha consentito alla L'articolo

LukeRedblack : RT @CalcioFinanza: Quanto ha incassato il #BayernMonaco dal Mondiale per Club - CalcioFinanza : Quanto ha incassato il #BayernMonaco dal Mondiale per Club - madeinsicily6 : @PiazzapulitaLA7 @cgilnazionale I sindacati sono finiti. Sparite basta ingerenza dei sindacati fategli il conto di… - YBah96 : RT @dan_maze: per tutti quelli che giustamente lo ignorano, il Milan ricaverà il 50% di quanto incassato dall’Atalanta per la sua cessione - enricoI00 : RT @dan_maze: per tutti quelli che giustamente lo ignorano, il Milan ricaverà il 50% di quanto incassato dall’Atalanta per la sua cessione -