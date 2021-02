Quando Isotta spiegava Wagner e l’anima dell’Europa insieme a Locchi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – È morto questa mattina a Napoli nella sua casa di Corso Vittorio Emanuele il musicologo anticonformista Paolo. Aveva 70 anni ed era professore emerito del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Nel 1974 era stato assunto come critico musicale al Giornale di Indro Montanelli e nel 1980 era passato al Corriere della Sera. Da vero intellettuale politicamente scorretto,non aveva avuto remore nell’apporre una sua lunga e dotta prefazione al volume di Giorgio, Nietzsche e il mito sovrumanista. Ne riproponiamo qui degli estratti che ben illustrano l’originalità del pensiero IPN In Dante, l’Inferno è il regno dell’urlo, del rumore bestiale e inarticolato. Il Purgatorio risuona tutto delle sante monodie gregoriane. Ma il Paradiso è un solo gigantesco concerto di polifonia ...

Poi il silenzio fino al 2014,appare per Marsilio 'La virtù dell'elefante', un libro ... "Non è il libro della mia vita, è il libro di una vita", dice lo stessode 'La virtù dell'elefante',... È morto oggi nella sua casa di Napoli il critico musicale, musicologo, e scrittore, Paolo Isotta. A quanto si apprende da persone a lui vicine, la morte sarebbe stata improvvisa. Questa mattina la per ... Paolo Isotta, critico musicale, musicologo e scrittore, è morto oggi nella sua casa di Napoli. A quanto si apprende da persone a lui vicine, la morte sarebbe stata improvvisa. Questa mattina la person ...