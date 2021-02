Puglia zona gialla | da lunedì 15 febbraio riaprono luoghi della cultura

TgrRaiPuglia : Ancora 33 vittime, in calo i contagi. Verso la riconferma della zona gialla - TGR Puglia - rossymo17 : Prevista terza ondata tra questa settimana e la fine di marzo, la Puglia da zona arancione ieri è diventata zona gi… - AnsaPuglia : Covid: sale Rt Puglia, ma è confermata zona gialla. Oggi 33 vittime e 1.020 casi, pari al 10% dei test #ANSA - ama_la_rossa : Quando hai voglia di uscire e la Puglia è finalmente Zona Gialla! Ma poi pensi: 'Sta la variante inglese, quella… - CosiWanKenobi : Arriva San Valentino, i ristoranti DEVONO aprire e come per magia i guariti si moltiplicano, così la #puglia è zona… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia zona

...Restano in arancione anche Umbria e provincia autonoma di Bolzano mentre la Sicilia tornerà in... seguita da Campania (1.637), Emilia Romagna (1.538), Lazio (1.089) e(1.020).BARI - Con l'inserimento della Regionenellagialla, riaprono i luoghi della cultura. La Direzione regionale Museiha predisposto un piano di riapertura a partire da lunedì 15 febbraio per i siti con accesso gratuito, in ...La Protezione civile della Puglia fa sapere che per sabato 13 febbraio sono in arrivo dai Balcani masse d’aria molto fredde che provocheranno precipitazioni nevose con quota neve fino al livello del m ...La Puglia è pronta ad affrontare il primo weekend in zona gialla. Per l’occasione sarà possibile visitare la Concessionaria Volkswagen Zentrum Bari nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitar ...