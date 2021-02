Puglia, maltempo: allerta per neve, codice arancione per foggiano e Murgia barese Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per temporali e vento fino a burrasca (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 36-48 ore. Il primo: si prevedono “nevicate: al di sopra dei 200-400 metri, in abbassamento fino a quote di pianura, su Puglia centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui rilievi.” Il secondo: “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi dicon validità dalla prossima mezzanotte per 36-48 ore. Il primo: si prevedono “nevicate: al di sopra dei 200-400 metri, in abbassamentoa quote di pianura, sucentro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati,ad abbondanti sui rilievi.” Il secondo: “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi...

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per neve, codice arancione per foggiano e Murgia barese ( %immagine: fonte prote… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Meteo in Puglia, sarà un #weekend di #gelo e possibili nevicate - Borderline_24 : Gelo artico in arrivo oggi in Italia, #Allerta #Neve in #Puglia da domani: temperature glaciali… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: codice arancione nella notte per il Carapelle (#Foggia) (immagine: fonte protezione civi… - mariatroiano1 : #Maltempo pioggia scrosciante ed ambulanze... che serata #puglia -