PS5 con cover nera matte? L'azienda che le produce sfida Sony a fare causa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da quando è stata annunciata, PlayStation 5 ha fatto parlare di sé non solo per le dimensioni, ma anche per il suo colore bianco. Se proprio siete tra quelli che non apprezzano questo colore, la società Dbrand crea cover personalizzate in nero matte. Non solo si tratta di un prodotto non ufficiale, ma la società sfida addirittura Sony a fare causa: Dbrand si riferisce alla società che ha dovuto cambiare nome (da PlateStation5 a CustomizeMyPlates) che poi è stata obbligata a ritirare le cover dal mercato e a rimborsare coloro che avevano già fatto un ordine. Per rimarcare la cosa, sulla pagina dell'ordine del sito Dbrand campeggia la scritta "Avanti, fateci causa". Ma le cose non finiscono qui: la cover di Dbrand presenta dei ...

