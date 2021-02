Prorogato divieto di spostamento tra Regioni fino al 25 febbraio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Covid. Lo si apprende da alcune fonti governative.al 25il blocco degli spostamenti tra, anche se gialle. “Dal 16 al 25sull’intero territorio nazionale è vietato ogniin entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

SkyTG24 : Dl Covid, spostamenti fra regioni: divieto prorogato al 25 febbraio

