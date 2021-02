Prorogato al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le regioni

SkyTG24 : Dl Covid, spostamenti fra regioni: divieto prorogato al 25 febbraio - Corriere : ?? Il divieto di spostamento tra regioni non scadrà il 15 febbraio, ma sarà prorogato oggi stesso - carloangeli : RT @_DAGOSPIA_: L’ULTIMO REGALO DI CONTE - PROROGATO FINO AL 25 FEBBRAIO LO STOP A TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI - gazzettamantova : Spostamenti tra regioni off limits fino al 25 febbraio - ottopagine : Prorogato al 25 febbraio il divieto di spostamento tra regioni -

Il Consiglio dei ministri, l'ultimo guidato dal Premier uscente, Giuseppe Conte, hail divieto di spostamento tra Regioni - anche gialle - fino al prossimo 25. La notizia era nell'aria da giorni, ma fino ad oggi non si sapeva chi l'avrebbe approvata, dato il ...Il Cdm ha approvato il decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25. Il provvedimento stabilisce che 'sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da ...Dal 16 al 25 febbraio sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome ...Firenze, 12 febbraio 2021 - Si sono incontrati oggi al tavolo regionale le organizzazioni sindacali, la direzione della Bekaert e i rappresentanti della Regione. In questa sede la Fiom, unitariamente ...