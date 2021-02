Primo rombo per la Ferrari SF21 a Maranello

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Questa mattina a Maranello è stata accesa per la prima volta la SF21, la monoposto che la scuderia Ferrari Mission Winnow schiererà in questa stagione di Formula 1 per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Pochi minuti prima dell’accensione – si legge sul sito Ferrari – il Team principal, Mattia Binotto, ha voluto parlare ai componenti della squadra, che hanno potuto assistere a questo importante momento da remoto, collegati in audio e video.