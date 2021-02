Prima Industrie, il calendario finanziario del 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021 Martedì 09/03/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 Lunedì 19/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 20 aprile 2021) Martedì 11/05/2021 CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Giovedì 29/07/2021 CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 Venerdì 12/11/2021 CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso delMartedì 09/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 Lunedì 19/04/Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 20 aprile) Martedì 11/05/CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzoGiovedì 29/07/CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugnoVenerdì 12/11/CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ...

Rosy09006527 : @HuffPostItalia CONTRO DI CHI HA BUTTATO A FONDO L'ITALIA E GLI ITALIANI , LA SINISTRA DOPO 25 ANNI CI HA DISTRUTTO… - DavideGiacomel4 : Assembramenti, ragazzi in massa...tutte balle. Il vero è che avete aperto tutte le industrie da prima della seconda… - ADV58WORDL : @Valenti63339244 @FmMosca 1praticamente tutti a piedi 2zappare con le mani 3raccogliere i cardi senza guanti di pla… - AleMiott0 : @Diocanela @liberalunicorno @RiccardoTh @lorepregliasco @fffitalia @StandUp4Nuclear Per prima cosa la radioattività… - EuropeanLavinia : @AngoneseDavide @Zbarskij Mi trova in completo disaccordo. A noi serve sistemare il mercato interno prima di andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Industrie Prima Industrie, il calendario finanziario del 2021

Il Produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che ...

Fondi europei: Giardini Naxos partner del 'Digital Creative Minds'

... specialmente per le industrie creative e nell'ambito dell'inclusione nel settore dell'istruzione " ... La partecipazione a "Digital Creative Minds" rappresenta la prima opportunità di finanziamento ...

Prima Industrie, il calendario finanziario del 2021 QuiFinanza Auto elettriche e batterie, a Caserta nasce il nuovo polo dell’innovazione

Auto elettriche e batterie, a Caserta nasce il nuovo polo dell’innovazione. Una filiera integrata delle batterie agli ioni di litio e un impianto ...

Ego Airways decollerà il 28 marzo, primo volo Catania-Parma

EgoAirways è pronta a partire: la compagnia italiana – che punterà anche sul feederaggio verso Milano Malpensa – decollerà alle 13 del 28 marzo, da Catania per Parma. E, nel giro di pochi giorni, a qu ...

Il Produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che ...... specialmente per lecreative e nell'ambito dell'inclusione nel settore dell'istruzione " ... La partecipazione a "Digital Creative Minds" rappresenta laopportunità di finanziamento ...Auto elettriche e batterie, a Caserta nasce il nuovo polo dell’innovazione. Una filiera integrata delle batterie agli ioni di litio e un impianto ...EgoAirways è pronta a partire: la compagnia italiana – che punterà anche sul feederaggio verso Milano Malpensa – decollerà alle 13 del 28 marzo, da Catania per Parma. E, nel giro di pochi giorni, a qu ...