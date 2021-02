Prada Cup | Luna Rossa vs Ineos | chi vincerà? Bressani | “Equilibrio | ma un euro lo punto sugli inglesi”

(Di venerdì 12 febbraio 2021)vsUk: chila Finale dellaCup? Questa è una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati di vela nelle ultime settimane, ormai mancano pochissime ore all’inizio dell’attesissimo confronto: stanotte (a partire dalle ore 04.00 italiane) andranno in scene le prime due regate del duello tra TeamPirelli e i britannici. Si preannuncia grandenella baia di Auckland (Nuova Zelanda), le due imbarcazioni sembrano essere molto vicine tra loro e la lotta dovrebbe essere molto serrata. Chi vince sette regate alza al cielo il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Lorenzo, tre volte Campione del Mondo tra i Melges e ...

PressMareItalia : Dopo due settimane di stop il 13 febbraio, #ricomincia la #PradaCup - sanktaklaus : RT @lioguazzini: Ad un passo dalla Prada Cup domani su ?@RaiDue? diretta ore 3.50 ?@RaiSport? ?@lunarossa? ?@INEOSTEAMUK? ?@federvela? ?@ve… - vela_a_vela : RT @lioguazzini: Ad un passo dalla Prada Cup domani su ?@RaiDue? diretta ore 3.50 ?@RaiSport? ?@lunarossa? ?@INEOSTEAMUK? ?@federvela? ?@ve… - CorriereRomagna : Prada Cup, Molineris: 'Così voliamo su Luna Rossa' VIDEO - - SkySport : Prada Cup, il calendario della finale tra Luna Rossa e Ineos Uk @guidomeda -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Da domani (ore 4 del mattino di sabato) Luna Rossa affronta gli inglesi di Ineos, nella finale di, una serie di 13 regate (passa chi ne vince 7) che serve a eleggere lo sfidante alla ...L'attesa sta per finire: stanotte alle 4 italiane scatterà la finale dellafra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos UK ad Auckland, Nuova Zelanda. Sarà battaglia all'ultimo refolo di vento, onda dopo onda, fra decolli sui deltaplenici 'foil' e atterraggi densi di ...Luna Rossa vs Ineos Uk: chi vincerà la Finale della Prada Cup? Questa è una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati di vela nelle ultime settimane, ormai mancano pochissime ore all'inizio de ...Paul Cayard , lo " skipper con i baffi " diventanto nel ’92 una vera star in Italia durante le indimenticate "notti ...