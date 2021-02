Prada Cup, Luna Rossa ha una barca nuova: foil di seconda generazione e novità nascoste (Di venerdì 12 febbraio 2021) “This is the America’s Cup, it’s not the father cup”, con questa Battuta Max Sirena ha lasciato interdetti i giornalisti anglosassoni e fatto cadere dalla sedia quelli italiani che, qualcuno dopo un attimo di stupore, hanno capito il riferimento alla Coppa de Nonno, famoso gelato Motta, oggi prodotto da Nestlè. Una battuta per sottolineare che non sono qui per giocare e che vale tutto. Chissà se anche il tentativo di far squalificare per una regata Ineos, già ammonito: un tentativo rischioso che potrebbe anche rivoltarsi contro il team italiano. Il mood che ci hanno proposto i ragazzi di Luna Rossa, in questi giorni di vigilia della finale Prada Cup, è sempre stato positivo, allegro. Si scende in acqua per riuscire a battere Ben Ainslie e tutte le sue (e del resto dell’equipaggio) medaglie olimpiche. Max alla conferenza ha dato ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) “This is the America’s Cup, it’s not the father cup”, con questa Battuta Max Sirena ha lasciato interdetti i giornalisti anglosassoni e fatto cadere dalla sedia quelli italiani che, qualcuno dopo un attimo di stupore, hanno capito il riferimento alla Coppa de Nonno, famoso gelato Motta, oggi prodotto da Nestlè. Una battuta per sottolineare che non sono qui per giocare e che vale tutto. Chissà se anche il tentativo di far squalificare per una regata Ineos, già ammonito: un tentativo rischioso che potrebbe anche rivoltarsi contro il team italiano. Il mood che ci hanno proposto i ragazzi di, in questi giorni di vigilia della finaleCup, è sempre stato positivo, allegro. Si scende in acqua per riuscire a battere Ben Ainslie e tutte le sue (e del resto dell’equipaggio) medaglie olimpiche. Max alla conferenza ha dato ...

