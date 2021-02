Prada Cup, Luna Rossa è temuta da Ben Ainslie. Una sottile guerra psicologica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luna Rossa affronterà Ineos Uk nella Finale di Prada Cup a partire da stanotte (dalle ore 04.00 italiane). L’imbarcazione italiana ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i britannici e tentare di accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio sponsorizzato da Prada e Pirelli è stato attaccato sonoramente dagli inglesi nelle ultime settimane, il motivo è da ricercare nella penalità inflitta a Ineos Uk per un’irregolarità sull’outhaul ravvisata dall’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena. Si è dunque aperta una vera e propria guerra psicologica, Luna Rossa è particolarmente temuta da Ben Ainslie e compagni, che cercano di destabilizzare ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)affronterà Ineos Uk nella Finale diCup a partire da stanotte (dalle ore 04.00 italiane). L’imbarcazione italiana ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i britannici e tentare di accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio sponsorizzato dae Pirelli è stato attaccato sonoramente dagli inglesi nelle ultime settimane, il motivo è da ricercare nella penalità inflitta a Ineos Uk per un’irregolarità sull’outhaul ravvisata dall’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena. Si è dunque aperta una vera e propriaè particolarmenteda Bene compagni, che cercano di destabilizzare ...

