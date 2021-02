Prada Cup, lo spauracchio Ben Ainslie tra Luna Rossa e l’America’s Cup (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Prada Cup 2021 è ormai arrivata alla vigilia della prima giornata delle Finali tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK, che si contenderanno la possibilità di diventare Challenger ufficiale nel Match dell’America’s Cup 2021 (a partire dal 6 marzo) contro il defender Emirates Team New Zealand. C’è dunque un solo ultimo ostacolo da superare per Luna Rossa prima di poter sfidare i kiwi, ma servirà davvero una grande impresa per aggiudicarsi 7 punti (in un massimo di 13 regate) contro una barca attualmente ancora imbattuta nell’ambito delle Challenger Series. Ineos ha infatti concluso il Round Robin della Prada Cup in prima posizione con un bilancio di 6/0 (inclusa la ‘ghost race’ contro American Magic), qualificandosi automaticamente per l’atto ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) LaCup 2021 è ormai arrivata alla vigilia della prima giornata delle Finali traPirelli ed Ineos Team UK, che si contenderanno la possibilità di diventare Challenger ufficiale nel Match delCup 2021 (a partire dal 6 marzo) contro il defender Emirates Team New Zealand. C’è dunque un solo ultimo ostacolo da superare perprima di poter sfidare i kiwi, ma servirà davvero una grande impresa per aggiudicarsi 7 punti (in un massimo di 13 regate) contro una barca attualmente ancora imbattuta nell’ambito delle Challenger Series. Ineos ha infatti concluso il Round Robin dellaCup in prima posizione con un bilancio di 6/0 (inclusa la ‘ghost race’ contro American Magic), qualificandosi automaticamente per l’atto ...

