Prada Cup | calendario Luna Rossa-Ineos | tutte le date della finale Orari | programma | tv

(Di venerdì 12 febbraio 2021)affonteràUk nellaCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquistaAmerica’s Cup. L’equipaggio italiano se la dovrà vedere contro i britannici in una battaglia epocale nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). James Spithill e compagni sono pronti per un confronto epico e titanico contro la flotta guidata dall’arcigno timoniere Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico. Sarà un testa a testa sulla carta molto equilibrato e incerto anche in base a quanto si è visto durante il round robin. Nei precedenti weekendUk ha vinto le tre sfide, madi misura e anche con polemica (l’incrocionella terza gara sta ancora facendo ...

