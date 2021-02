Potrebbe esserci un Samsung Galaxy S21 FE molto presto | lavori avviati

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il produttore asiaticoessere già a lavoro sulS21 FE, visto il successo ottenuto colS20 FE. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il modello sarebbe stato identificato con il codice prodotto SM-G990B, anche se al momento a riguardo non si saaltro. Il colosso di Seul aveva già fatto sapere di voler proseguire con la gamma dei ‘Fan Edition’, e quindi era lecito aspettarsi il lancio delS21 FE, cheprendere daiS21 e S21 Plus alcune caratteristiche, tra cui la connettività 5G. L’anno scorso l’OEM asiatico aveva presentato delS20 FE due varianti, una LTE ed una 5G, ma è probabile che il ...

ricpuglisi : A @CoffeeBreakLa7 l'onorevole @AnnaMacina73 del @Mov5Stelle parla del governo #Draghi come di un 'governo della gra… - Barby745 : @MariannaCardini Potrebbe esserci un pacchetto dentro.. Chi lo sa? ???? - __sophiesophie_ : RT @fizzyIemonade: Maria Teresa fa ipotesi e senza esserci prove concrete: REGINAAA LUCIDISSIMAAA Stefania capisce che le cose che MT nasco… - Anchorhar : RT @fizzyIemonade: Maria Teresa fa ipotesi e senza esserci prove concrete: REGINAAA LUCIDISSIMAAA Stefania capisce che le cose che MT nasco… - gildazorzy : RT @fizzyIemonade: Maria Teresa fa ipotesi e senza esserci prove concrete: REGINAAA LUCIDISSIMAAA Stefania capisce che le cose che MT nasco… -

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe esserci

Newsf1

...Borsa Italiana Oggi 12 febbraio 2021 ? Stando alle indicazioni dei future non dovrebbero... titoli più interessanti Sembra oramai scontato dirlo, ma tra le quotate che oggiregistrare ...In teoria, produrre idrogeno dal gas naturale e poi immagazzinare la CO2 nel sottosuolo... in quanto potrebbero sìalcuni nuovi arrivi, ma la tecnologia non è semplice e gli operatori ...Dopo la vittoria di Davide Gabburo conquistata in Turchia lo scorso week-end, questa domenica la squadra sarà impegnata nella Classica de Almeria, competizione di livello 1.Pro, che vedrà al via ben 1 ...Antonella Clerici, intervistata da Il Fatto Quotidiano, sembrerebbe aver lanciato una frecciata a Barbara d'Urso senza risparmiare il GF.