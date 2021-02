Positivo al Covid, l’annuncio di Pier Ferdinando Casini. Le sue condizioni e il messaggio alla madre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il senatore Pier Ferdinando Casini è risultato Positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente della Camera dei Deputati nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio “L’aria che tira”, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Una brutta notizia per Casini che ha fatto spaventare anche sua madre alla quale ha comunicato la positività proprio nelle ultime ore: “Stamattina lo ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino”. Ma se dal punto di vista della salute c’è una certa preoccupazione l’umore è rimasto intatto. Lo stesso politico ha così risposto a mamma Mirella: “Stai serena, l’erba cattiva non muore mai”. Mentre nel Paese continua la lotta contro il virus che dura ormai da oltre un anno, inoltre, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il senatoreè risultatoal Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente della Camera dei Deputati nel corso della puntata di venerdì 12 febbraio “L’aria che tira”, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Una brutta notizia perche ha fatto spaventare anche suaquale ha comunicato la positività proprio nelle ultime ore: “Stamattina lo ho annunciato a mia, ha fatto il solito dramma per il suo bambino”. Ma se dal punto di vista della salute c’è una certa preoccupazione l’umore è rimasto intatto. Lo stesso politico ha così risposto a mamma Mirella: “Stai serena, l’erba cattiva non muore mai”. Mentre nel Paese continua la lotta contro il virus che dura ormai da oltre un anno, inoltre, ...

La variante inglese è presente in circa un caso su cinque nei contagi da Covid in Italia . Lo rivela un'indagine inviata dalle Regioni al ministero e all'Istituto Superiore di Sanità, realizzata sui risultati dei test tra effettuati tra il 3 e il 4 febbraio , come ...

