Pornografia minorile, video di una 16enne diffuso su WhatsApp: 25 indagati (Di venerdì 12 febbraio 2021) La procura Distrettuale e la procura per i Minorenni di Catania hanno disposto numerose perquisizioni e sequestri, eseguiti dalla polizia postale e delle comunicazioni, nei confronti di soggetti ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 12 febbraio 2021) La procura Distrettuale e la procura per i Minorenni di Catania hanno disposto numerose perquisizioni e sequestri, eseguiti dalla polizia postale e delle comunicazioni, nei confronti di soggetti ...

luigiasero : Per pornografia minorile a Catania 25 indagati - LaVocedellIsola : Per pornografia minorile a Catania 25 indagati - VivereCatania : Pornografia minorile, foto e video su WhatsApp: 25 indagati - mapivi63 : RT @ultimenotizie: Venticinque persone, tra cui 15 minorenni, sono indagati a vario titolo per divulgazione di pornografia minorile ed isti… - scuroscuroscuro : RT @ultimenotizie: Venticinque persone, tra cui 15 minorenni, sono indagati a vario titolo per divulgazione di pornografia minorile ed isti… -