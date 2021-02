Polonia: incriminata leader della protesta pro aborto (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Polonia la leader della protesta pro aborto Marta Lempart è stata incriminata con l’accusa di aver offeso la polizia, con gesti ostili e sputi contro gli agenti, e di aver appoggiato gli assalti alle chiese. Inoltre è accusata di aver favorito la diffusione del coronavirus attraverso le numerose proteste tenutesi per diverse settimane in Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) InlaproMarta Lempart è statacon l’accusa di aver offeso la polizia, con gesti ostili e sputi contro gli agenti, e di aver appoggiato gli assalti alle chiese. Inoltre è accusata di aver favorito la diffusione del coronavirus attraverso le numerose proteste tenutesi per diverse settimane in

MoliPietro : Polonia: incriminata leader della protesta pro aborto - EsuleMazzini : Ci vorrebbe anche in Italia una classe politica di governo come quella che c'è in Polonia, che sta con l'interesse… - voceditalia : Polonia: incriminata la leader delle proteste pro-aborto - c1_p8_ : Polonia, incriminata leader della protesta pro aborto: rischia 8 anni - TelevideoRai101 : Polonia, incriminata attivista aborto -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia incriminata Polonia, incriminata attivista aborto

18.48 Polonia, incriminata attivista aborto Una delle organizzatrici della protesta delle donne polacche contro l'inasprimento della legge sull'aborto, Marta Lempart, è stata incriminata e "rischia fino a ...

Bielorussia, il coraggio di un popolo

...bielorusso ha annunciato che la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova è stata incriminata di '... E come lui in centinaia, rifugiandosi in Polonia o nei paesi baltici. O la storia del giovane ...

Polonia, incriminata leader della protesta pro aborto: rischia 8 anni la Repubblica Polonia: incriminata leader della protesta pro aborto

In Polonia la leader della protesta pro aborto Marta Lempart è stata incriminata con diversi capi di accusa. Rischia otto anni di carcere.

Polonia, incriminata la leader delle proteste pro-aborto

Marta Lempart rischia fino a 8 anni di carcere per "aver organizzato una manifestazione violando le leggi anti-Coronavirus" (ANSA) ...

18.48attivista aborto Una delle organizzatrici della protesta delle donne polacche contro l'inasprimento della legge sull'aborto, Marta Lempart, è statae "rischia fino a ......bielorusso ha annunciato che la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova è statadi '... E come lui in centinaia, rifugiandosi ino nei paesi baltici. O la storia del giovane ...In Polonia la leader della protesta pro aborto Marta Lempart è stata incriminata con diversi capi di accusa. Rischia otto anni di carcere.Marta Lempart rischia fino a 8 anni di carcere per "aver organizzato una manifestazione violando le leggi anti-Coronavirus" (ANSA) ...