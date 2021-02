Pizzarotti: "Per i 5 Stelle è finita la farsa. Di Battista? Fermo a 10 anni fa. Non si è mai sporcato le mani" (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Essere fuori dal contesto politico senza mai sporcarsi le mani è la cosa più semplice di questo mondo: come parlamentare Di Battista non ha mai fatto una proposta di legge, mai una interpellanza, mai si è preso una responsabilità che fosse una. Ancora oggi è rimasto a 10 anni fa, solamente che il mondo nel frattempo è andato avanti. Sembra un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. La differenza è che quello è un romanzo, la politica e la realtà sono altra cosa”. Molto duro l’attacco del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, nei confronti del suo ex compagno politico Alessandro Di Battista, che ieri ha annunciato il suo addio al Movimento dopo il trionfo del Sì su Rousseau. Anche Pizzarotti ha preso questa decisione, ma già da lungo tempo. “finita la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Essere fuori dal contesto politico senza mai sporcarsi leè la cosa più semplice di questo mondo: come parlamentare Dinon ha mai fatto una proposta di legge, mai una interpellanza, mai si è preso una responsabilità che fosse una. Ancora oggi è rimasto a 10fa, solamente che il mondo nel frattempo è andato avanti. Sembra un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. La differenza è che quello è un romanzo, la politica e la realtà sono altra cosa”. Molto duro l’attacco del sindaco di Parma, Federico, nei confronti del suo ex compagno politico Alessandro Di, che ieri ha annunciato il suo addio al Movimento dopo il trionfo del Sì su Rousseau. Ancheha preso questa decisione, ma già da lungo tempo. “la ...

