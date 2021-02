Pizzarotti: «Di Battista non si è mai sporcato le mani. È fermo a 10 anni fa. La farsa dei 5Stelle è finita» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si atteggia a don Chisciotte, ma non si è mai sporcato le mani. È il giudizio severo di Federico Pizzarotti nei confronti dell’uomo del giorno, Alessandro Di Battista. Lo storico esponente 5Stelle, gemello diverso di Luigi Di Battista, che ieri ha sbattuto la porta in faccia a Grillo. Pizzarotti contro Di Battista: “Ma quale don Chisciotte” “Con Draghi mai”, ha ripetuto in tutti i modi Dibba. Che, dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseu, ha fatto quello che aveva annunciato (o minacciato). “La scelta politica di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, in un governo nato essenzialmente per sistematizzare il M5S e buttare giù un presidente perbene come Conte… Questa cosa non riesco proprio a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si atteggia a don Chisciotte, ma non si è maile. È il giudizio severo di Federiconei confronti dell’uomo del giorno, Alessandro Di. Lo storico esponente, gemello diverso di Luigi Di, che ieri ha sbattuto la porta in faccia a Grillo.contro Di: “Ma quale don Chisciotte” “Con Draghi mai”, ha ripetuto in tutti i modi Dibba. Che, dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseu, ha fatto quello che aveva annunciato (o minacciato). “La scelta politica di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, in un governo nato essenzialmente per sistematizzare il M5S e buttare giù un presidente perbene come Conte… Questa cosa non riesco proprio a ...

