Pirlo | “Prima il ritorno che l’andata? Non cambia nulla | sempre 3 punti in palio”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Andrea, intervenuto in conferenza stampa per presentare Juventus-Napoli, si è soffermato anche sul fatto di giocareilche la partita di andata: “No nonniente, sonotrein. Poi si vedrà la gara in sospeso. Per la regolarità del campionato non, è già acqua passata, ci siamo già incontrati anche in Supercoppa. Noi pensiamo alla partita di domani che è più importante di quella del. Sono situazione che possano creare fastidio all’ambiente ma noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare e continuare dopo l’Inter”. Su cosa siato rispetto alla Supercoppa:“Un percorso in crescita, venivamo da una partita sbagliata con l’Inter e per ...