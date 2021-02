Pirlo e l’attacco: «Morata? Siamo in tre e c’è la Champions…» – VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte per l’attacco in vista del match contro il Napoli – VIDEO Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte per l’attacco in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Morata sta meglio, ha recuperato dall’influenza. L’altra sera è venuto comunque in panchina ma non stava benissimo, ora s’è allenato per due giorni e sta molto meglio. Non abbiamo tante soluzioni davanti, due dovranno giocare e uno dovrà essere pronto per subentrare. Kulusevski? Due giocheranno e uno starà in panchina. Nelle ultime gare gli avevo chiesto anche un lavoro in fase difensiva, contro l’Inter doveva bloccare Brozovic e l’ha fatto benissimo, ha motore ed è molto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte perin vista del match contro il Napoli –Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato delle possibili scelte perin vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «sta meglio, ha recuperato dall’influenza. L’altra sera è venuto comunque in panchina ma non stava benissimo, ora s’è allenato per due giorni e sta molto meglio. Non abbiamo tante soluzioni davanti, due dovranno giocare e uno dovrà essere pronto per subentrare. Kulusevski? Due giocheranno e uno starà in panchina. Nelle ultime gare gli avevo chiesto anche un lavoro in fase difensiva, contro l’Inter doveva bloccare Brozovic e l’ha fatto benissimo, ha motore ed è molto ...

CinqueNews : Pirlo e l’attacco: «Morata? Siamo in tre e c’è la Champions» - BiancoNeroJ1897 : @juventusfc @Pirlo_official Per chi mugugna già per 2 partite fatte sulla difensiva e ripartenze, Pirlo ha spiegato… - Gianlucaimpa : @releone1985 @pisto_gol @ross_albe La Juve non sta più sperimentando . Difesa e Ronaldo in attacco lo schema di Pir… - infoitsport : Juventus, Pirlo apre ad una nuova soluzione per l’attacco - DanieleMrz : @LuigiMastro1 @LucaCohen Secondo attacco migliore d'Europa perché fa 6 gol contro il benevento e lo spezia e poi pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo l’attacco Roma, lesione al flessore della coscia sinistra per Smalling: out con la Juve Il Romanista