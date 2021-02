Pirlo: “Arthur e Dybala non ci saranno a Napoli. Per Bonucci e Ramsey valutiamo dopo allenamento” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida della sua Juventus contro il Napoli, Andrea Pirlo ha parlato della situazione infortuni e recuperi della rosa bianconera: “Arthur ha questa calcificazione che bisognerà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e per ora ha molto dolore, speriamo passi velocemente. Dybala sta facendo il suo piano di recupero, anche lì è da valutare il dolore al ginocchio persiste, dipenderà molto da come si sentirà nei prossimi giorni. Bonucci oggi si allenerà con noi, è un po’ affaticato e valuteremo oggi se portarlo con noi a Napoli. Stesso discorso per Ramsey”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida della sua Juventus contro il, Andreaha parlato della situazione infortuni e recuperi della rosa bianconera: “ha questa calcificazione che bisognerà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e per ora ha molto dolore, speriamo passi velocemente.sta facendo il suo piano di recupero, anche lì è da valutare il dolore al ginocchio persiste, dipenderà molto da come si sentirà nei prossimi giorni.oggi si allenerà con noi, è un po’ affaticato e valuteremo oggi se portarlo con noi a. Stesso discorso per”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

