Pier Ferdinando Casini positivo al Covid | “Sto bene | l’erba cattiva non muore mai…”

Il senatore Pier Ferdinando Casini è positivo al Covid. "Sto bene, ho un po' di tosse fastidiosa, ma la voce è solida e la mente è lucida", ha spiegato l'ex presidente della Camera. ROMA – L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, ha contratto il coronavirus. A darne notizia è stato lo stesso senatore durante un collegamento in televisione: "Sto bene, ho un po' di tosse fastidiosa, ma la voce è solida e la mente è lucida". "l'erba cattiva non muore mai" Il senatore di "Centristi per l'Europa" ha ironizzato sulla sua condizione: "Stamattina l'ho comunicato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Ma l'ha tranquillizzata, stai ..."

