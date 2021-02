Pier Ferdinando Casini positivo al coronavirus, il politico sta bene (Di venerdì 12 febbraio 2021) In collegamento con L'Aria che tira, Pier Ferdinando Casini ha rivelato d'essere positivo al Covid, precisando tuttavia di avere solo un po' di tosse. Casini positivo al Covid: “Ho un po’ di tosse, ma la mente è lucida” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) In collegamento con L'Aria che tira,ha rivelato d'essereal Covid, precisando tuttavia di avere solo un po' di tosse.al Covid: “Ho un po’ di tosse, ma la mente è lucida” su Notizie.it.

