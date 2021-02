Petrucci: 'La Ktm mi ha ringiovanito: arrivo qui al momento giusto' (Di venerdì 12 febbraio 2021) il volto nuovo della Ktm, quello più esperto e anche il maggiormente desideroso di mettersi in luce per riscattarsi da un'annata opaca. Danilo Petrucci passa dal rosso Ducati all'arancione della Ktm, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) il volto nuovo della Ktm, quello più esperto e anche il maggiormente desideroso di mettersi in luce per riscattarsi da un'annata opaca. Danilopassa dal rosso Ducati all'arancione della Ktm, ...

SkySportMotoGP : Tech3 KTM, presentata la livrea 2021 di Petrucci e Lecuona ?? @Tech3Racing #SkyMotoGP #SkyMotori #MotoGP - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Ecco le #Ktm #2021 di #Binder e #Petrucci per il salto in alto. 'Siamo affamati' - Gazzetta_it : #MotoGP #Petrucci: 'Carico e ringiovanito: in #Ktm al momento giusto' - sara_paone : RT @PieroLadisa: Le prime foto ufficiali di #Petrucci da nuovo pilota KTM. In bocca al lupo, Danilo! #MotoGP - dinoadduci : Ecco le Ktm 2021 di Binder e Petrucci per il salto in alto. 'Siamo affamati' -