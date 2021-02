Personale ATA, sostituzione collaboratori scolastici per le pulizie. Lo straordinario è facoltativo (Di venerdì 12 febbraio 2021) collaboratori scolastici, le pulizie ordinarie dei locali scolastici è una delle mansioni loro assegnate. Come ci si regola quando uno di loro è assente, per uno o più giorni e la sua assenza non è coperta da sostituzione? Si tratta di fare lo straordinario, ma non tutti possono o devono essere disponibili a priori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021), leordinarie dei localiè una delle mansioni loro assegnate. Come ci si regola quando uno di loro è assente, per uno o più giorni e la sua assenza non è coperta da? Si tratta di fare lo, ma non tutti possono o devono essere disponibili a priori. L'articolo .

orizzontescuola : Personale ATA, sostituzione collaboratori scolastici per le pulizie. Lo straordinario è facoltativo - RadioGoldAl : Docenti e personale Ata senza stipendio, altri cinque giorni di attesa: 'Ennesima presa in giro' - beatrix_bix : @mdimagritt La pressione per la riapertura è fortissima. Le lasceranno aperte finché i contagi non arriveranno agli… - RegioneLazio : RT @astralmobilita: ????#SchoolRideLazio #AstralSpa @RegioneLazio Voucher taxi gratis per docenti e personale #ATA degli istituti scolastic… - linosegna : RT @nicomanetta1: Regione, arriva il voucher taxi per insegnanti e personale scolastico - Trieste-Salario - -