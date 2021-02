Per i pensionati CIA le pensioni minime a 515 euro sono indegne di un Paese europeo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Taranto. «Una pensione minima per un agricoltore è pari a 515 euro: nel 2021 tutto questo non è accettabile». È Michele D’Ambrosio, presidente ANP-CIA Due Mari (Taranto-Brindisi), l’Associazione Nazionale dei pensionati CIA, a intervenire su un tema importante che sembra essere stato dimenticato in tempi di pandemia e di Recovery Plan. «Da tempo tutti i partiti e i vari esponenti politici riconoscono che la gran parte delle pensioni degli agricoltori sono al di sotto del limite di povertà, ma questa consapevolezza non ha portato a nessuna azione concreta oltre che alle solite promesse», ha affermato D’Ambrosio. I dati parlano chiaro: la media dell’assegno pensionistico percepito mensilmente da un agricoltore è pari a 687 euro, mentre si attesta a 1003 euro per ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 febbraio 2021) Taranto. «Una pensione minima per un agricoltore è pari a 515: nel 2021 tutto questo non è accettabile». È Michele D’Ambrosio, presidente ANP-CIA Due Mari (Taranto-Brindisi), l’Associazione Nazionale deiCIA, a intervenire su un tema importante che sembra essere stato dimenticato in tempi di pandemia e di Recovery Plan. «Da tempo tutti i partiti e i vari esponenti politici riconoscono che la gran parte delledegli agricoltorial di sotto del limite di povertà, ma questa consapevolezza non ha portato a nessuna azione concreta oltre che alle solite promesse», ha affermato D’Ambrosio. I dati parlano chiaro: la media dell’assegnostico percepito mensilmente da un agricoltore è pari a 687, mentre si attesta a 1003per ...

