Pensioni 2021, ecco chi rischia lo stop all'assegno di marzo per il mancato invio del modello RED (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si avvicina un'importante scadenza per alcune tipologie di Pensioni. Entro il prossimo 1° marzo 2021 alcuni titolari di assegni previdenziali sono infatti tenuti a presentare il modello RED all'Inps. Nel caso in cui non si proceda all'adempimento, il rischio è di vedersi sospendere l'emolumento previdenziale fino al nuovo invio dei documenti. La dichiarazione dei redditi dei pensionati è legata ad alcune specifiche tipologie di prestazioni previdenziali. Non tutti i pensionati sono infatti tenuti all'invio del modello. All'inizio di ogni anno l'ente pubblico di previdenza effettua i controlli di rito, per procedere al calcolo e alla prosecuzione dei pagamenti. In tal senso, le informazioni ricevute da parte dei pensionati risultano fondamentali anche per calcolare ...

